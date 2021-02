Cantieri stradali nel centro di Mesagne: modificata la viabilità urbana

MESAGNE - Continuano i lavori ed i cantieri stradali in città, a Mesagne. Nell’ambito delle opere di sostituzioni delle vetuste condotte fognarie, Aqp procederà ad intervenire sulla centralissima via Manfredi Svevo, adiacente il noto bastione a partire da lunedì 22 sino al 31 marzo (termine massimo). Pertanto la ditta incaricata ha in fase di posizionamento la segnaletica di cantiere e di deviazione. La Polizia Locale di Mesagne invita i cittadini e tutti coloro i quali utilizzano la viabilità urbana per porsi verso le direttrici di San Pancrazio, San Donaci e Torre Santa Susanna di utilizzare altra viabilità e comunque i numerosi svincoli presenti strada statale 7 che conducono alla circonvallazione comunque presente, utilizzabile ed a scorrimento veloce.

