Dh pediatrico del San Raffaele: "Il servizio prosegue regolarmente"

CEGLIE MESSAPICA - Al Day hospital pediatrico del Centro riabilitativo della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica al momento si accede regolarmente, secondo le modalità utilizzate finora. Lo afferma la Asl di Brindisi in una nota inviata agli organi di informazione.

Nei giorni scorsi i rappresentanti dell'Uvar (Unità valutazione appropriatezza ricoveri) della Asl Brindisi, hanno avuto un confronto con i dirigenti della Fondazione San Raffaele, alla presenza della specialista del Servizio territoriale di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Niat). La finalità dell'incontro è stata quella di individuare una procedura di accesso al piano riabilitativo che sia allineata con quanto indicato dalla normativa regionale che, per l’ingresso nei centri riabilitativi, prevede la valutazione di un fisiatra di una struttura pubblica. Nel caso del Day hospital pediatrico la valutazione può comprendere anche il coinvolgimento di altre figure specialistiche, per una presa in carico più efficace dei piccoli pazienti. È stata infatti condivisa la necessità di perfezionare questo percorso, che si concluderà con un protocollo di intesa.