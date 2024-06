Didattica montessoriana: un corso di formazione per docenti

BRINDISI - L'Istituto Comprensivo Statale “Cappuccini” nelle giornate del dal 23 al 25 giugno 2024 ha ospitato un corso di formazione innovativo e altamente specializzato, intitolato “L’integrazione delle Steam nella didattica montessoriana nel primo ciclo di istruzione – Summer School”. Questo evento formativo coinvolge tutti gli insegnanti dei plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado con l'obiettivo di esplorare e implementare l'integrazione delle discipline Steam (Scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) all'interno del metodo educativo montessoriano, specificamente per il primo ciclo di istruzione.

Il corso è stato progettato per offrire agli insegnanti gli strumenti e le competenze necessari per arricchire la con approcci innovativi e multidisciplinari propri delle Steam.

Gli obiettivi principali includono: Comprensione delle Steam: fornire una solida base teorica sulle discipline Steam e sulle loro interconnessioni. Approccio Montessoriano: esplorare i principi fondamentali della pedagogia montessoriana, con un focus specifico sulle opportunità di integrazione delle Steam. Sviluppo di Materiali Didattici: creazione e adattamento di materiali didattici Steam conformi ai principi montessoriani. Applicazione Pratica: implementare attività e progetti Steam in aula, rispettando la filosofia dell'autoapprendimento e della scoperta autonoma cara a Maria Montessori.

La Summer School è guidata da docenti formatori di stima nazionale, quali la prof.ssa Lucia Balduzzi, la Prof.ssa Tiziana Pironi e la Prof.ssa Rosy Nardone in una combinazione di sessioni teoriche e laboratori pratici.

Gli insegnanti che hanno partecipato al corso hanno espresso, già dal primo giorno, grande soddisfazione per le conoscenze acquisite e l'opportunità di introdurre innovazioni significative nelle pratiche didattiche quotidiane, rendendo l'apprendimento più dinamico e coinvolgente.

In conclusione, il corso di formazione “L’integrazione delle Steam nella didattica montessoriana nel primo ciclo di istruzione – Summer School” presso l’Ics Cappuccini rappresenta un passo significativo verso un'educazione più integrata e multidisciplinare. La combinazione delle Steam con la pedagogia montessoriana offre un potente strumento per sviluppare le competenze del 21esimo secolo nei giovani studenti, preparandoli ad affrontare con successo le sfide future. Questo evento dimostra come l'innovazione e la tradizione possano convergere per creare un ambiente di apprendimento stimolante e arricchente.

