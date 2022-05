Dieci anni dalla morte di Melissa Bassi: la messa nella Chiesa Madre di Mesagne

MESAGNE - Nella ricorrenza del decimo anniversario della morte di Melissa Bassi, la 16enne mesagnese che perse la vita il 19 maggio del 2012 a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato davanto alla sua scuola, la Morvillo-Falcone di Brindisi, giovedì 19 maggio alle 18.30 sarà celebrata una liturgia eucaristica. Sarà officiata dall'arcivescovo emerito della diocesi di Brindisi-Ostuni, Rocco Talucci, nella Chiesa Madre di Mesagne.

In occasione del decimo anniversario della morte della studentessa, sono stati organizzati tre giorni di iniziative tra Brindisi e provincia, in programma il 16, il 17 e il 18 maggio. In programma anche un torneo interforze di calcio, che inizierà il 16. Il 19 maggio, invece, ci sarà l’intitolazione della palestra dell’istituto Morvillo Falcone a Melissa Bassi. Nella stessa giornata, poi, una staffetta della legalità partirà da Mesagne, dove la 16enne viveva con la sua famiglia, per terminare a Brindisi nel piazzale della scuola, a poche decine di metri dal luogo dell’attentato del 2012.