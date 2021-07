Nuove nomine e nuovi incarichi pastorali: trasferimenti anche a Torchiarolo

Con una lettera inviata ai sacerdoti, l’arcivescovo Michele Seccia, dopo aver comunicato, lo scorso 18 giugno, al clero riunito a Roca il primo gruppo di trasferimenti ha comunicato le nuove nomine e i nuovi incarichi pastorali per le comunità parrocchiali della diocesi.

L’elenco nel dettaglio

Padre Sabino Perillo lascia l’incarico di vicario parrocchiale della parrocchia Maria SS.ma Assunta in Torchiarolo e viene trasferito come vicario parrocchiale nelle menzionate parrocchie di Melendugno e Borgagne.

Don Salvatore Scardino, parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta in Melendugno, assume in qualità di parroco anche la parrocchia Presentazione del Signore in Borgagne, mantenendo l’attuale incarico a Melendugno.

Don Francesco De Matteis, amministratore parrocchiale della parrocchia Maria SS. Assunta in Vanze, è nominato anche amministratore parrocchiale di Mater Domini in Pisignano, mantenendo al contempo l’attuale incarico a Vanze.

Don Carmelo Gentile lascia la parrocchia di Santa Lucia in Lecce ed è trasferito nella chiesa matrice Maria SS.ma Assunta in Lequile, in qualità di vicario parrocchiale.

Don Angelo Rizzo è trasferito dalla parrocchia di San Pio X in Lecce alla parrocchia di Santa Lucia in Lecce, in qualità di vicario parrocchiale.

Il diacono Antonio De Nanni viene trasferito dalla Chiesa Maria SS.ma Assunta in Lequile alla chiesa parrocchiale Maria Ss.ma Assunta in Torchiarolo.

Don Mario Calogiuri dopo essere stato amministratore parrocchiale nella parrocchia Santa Maria Goretti in Frigole è nominato parroco della stessa comunità.

Don Vanni Bisconti, dopo essere stato amministratore parrocchiale nella parrocchia Maria Regina in Squinzano, è nominato parroco della medesima comunità.

Don Emmanuel Riezzo, dopo essere stato amministratore parrocchiale nella parrocchia San Michele Arcangelo in Trepuzzi, è nominato parroco della medesima comunità.

Don Cosimo Marullo lascerà la parrocchia Presentazione del Signore di Borgagne e assumerà l’incarico di amministratore parrocchiale della parrocchia San Nicola da Mira in Lecce, dopo l’inaugurazione della nuova chiesa.