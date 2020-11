Dipendente positivo, chiusi per due giorni uffici e ambulatori di via Dalmazia

BRINDISI - Un dipendente della Asl che opera nella struttura di via Dalmazia è risultato positivi al Covid-19. Oggi e domani, mercoledì 4 novembre, uffici e ambulatori resteranno chiusi per sanificazione e tutti i dipendenti saranno sottoposti a tampone. Tutte le visite in programma per oggi e per domani sono state sospese. L'edificio di via Dalmazia ospita anche il Cup, Centro unico di prenotazione. Da quanto si apprende il dipendente risultato positivo al coronavirus non si recava a lavoro da alcuni giorni.

