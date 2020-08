Ancora emergenza sangue al Perrino. Vicequestore va a donare

BRINDISI - Questa mattina il Capo della Squadra Mobile, dottoressa Rita Sverdigliozzi, vice questore Aggiunto della Polizia di Stato di Brindisi, si è presentata nel Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino per donare il sangue. “Ho saputo che negli ultimi giorni l’ospedale era in difficoltà per carenza di sangue - dice - e ho sentito il dovere di offrire il mio contributo. Invito chiunque a fare lo stesso: ci sono tante persone che ne hanno bisogno ogni giorno”.

La dottoressa Antonella Miccoli, dirigente vicario del Trasfusionale, ringrazia pubblicamente il vice Questore Aggiunto per la sensibilità dimostrata, con l'augurio che sia di buon esempio per tutti. “Sono state giornate difficili - dichiara la Miccoli - le festività del ferragosto hanno fatto registrare un calo di donatori che rischia di condizionare anche l’attività delle sale operatorie. Ringrazio anche gli altri volontari che questa mattina sono tornati a riempire il Centro, dopo un veloce passaparola”.

Al trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, sono state adottate tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti. Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 prenotando al numero 0831 537274, e prima di accedere sarà effettuato un pre-triage telefonico. Invitiamo le persone sane, soprattutto i più giovani, a donare senza paura.