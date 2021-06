"Strade chiuse per lavori": caos in centro, automobilisti esasperati

Il traffico è paralizzato fra via Mattonelle, corso Garibaldi, via Filomeno Consiglio, via Santi e poi ancora fino a piazza Duomo

BRINDISI - La chiusura al traffico di via Del Mare, in atto da lunedì 21 giugno (dalle 7 alle 15), era stata opportunamente preannunciata. È stato una sgradevole sorpresa, invece, il divieto di accesso in via Ferrante Fornari in cui si sono imbattuti gli automobilisti che stamattina (mercoledì 23 giugno) percorrono, con estrema fatica, le vie del centro di Brindisi. Il traffico è paralizzato fra Via Mattonelle, corso Garibaldi, via Filomeno Consiglio, via Santi e poi ancora fino a piazza Duomo.

Uscire dal centro storico di Brindisi è un’impresa che può richiedere anche più di mezz’ora. L’errore, appunto, è stato quello di chiudere per lavori via Ferrante Fornari, senza tener conto della contestuale chiusura di via Del Mare, interessata da un intervento di rifacimento del manto stradale che durerà fino a sabato 26 giugno. In questo modo si è creato un imbuto che ha mandato in tilt la viabilità, fra l’esasperazione dei cittadini, su tutte le furie per l’inatteso disagio.