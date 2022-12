Lavori fermi da un mese, viale Aldo Moro nel caos: Il Comune diffida la ditta

BRINDISI – Gli operai si sono visti solo i primi giorni: il tempo di delimitare l’area di cantiere, dimezzando una carreggiata per centinaia di metri. Da più di un mese i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in viale Aldo Moro, dal tribunale di Brindisi al cavalcavia De Gasperi, sono fermi, ma i disagi notevolissimi. Si lamentano i commercianti, che hanno perso buona parte della clientela a causa della perdita di decine di posti auto “fagocitati” dal cantiere. Si lamentano gli automobilisti, costretti a interminabili code per raggiungere il centro. Si lamentano anche i residenti, esasperati da clacson e altri rumori molesti che nelle ore di punta risuonano di continuo lungo tutta la strada, di importanza nevralgica nella viabilità brindisina.

L'incontro con la ditta

L’agonia va avanti dai primi giorni di novembre. Nel frattempo la recinzione del cantiere è stata violata più volte da cittadini che si sono di fatto “reimpossessati” deiparcheggi off limits. A 10 giorni da Natale, una situazione già caotica potrebbe diventare infernale. Ma i disagi, a breve, potrebbero ridursi. Lo spiega a BrindisiReport il vicesindaco del Comune di Brindisi, con delega ai Lavori Pubblici, Elena Tiziana Brigante. Lo spiraglio si è aperto a seguito di un incontro fra l’azienda appaltatrice, una Srl con sede a Napoli, e i tecnici comunali, svoltosi lunedì scorso (12 dicembre). “I lavori – dichiara l’assessore Brigante – sono stati subappaltati nella misura prevista dalla legge ad un’altra società, che evidentemente li ha eseguiti in malo modo ed è risultata, in buona sostanza, inadempiente, com’è sotto gli occhi di tutti”.

Ma è appunto con la ditta appaltatrice che l’amministrazione comunale deve rapportarsi. “Dopo aver fatto un sopralluogo – prosegue Brigante – i responsabili della ditta si sono resi conto che le eccezioni sollevate dal Comune erano fondate. La società appaltatrice, diffidata alla rescissione del contratto qualora non si fosse assunta tutte le responsabilità e messo in sicurezza il cantiere, si è assunta in effetti tali responsabilità ed ha agito di conseguenza”.

Fine lavori a marzo

L’amministrazione comunale ha ricevuto delle rassicurazioni: “Nei prossimi giorni – dichiara l’assessore – l’azienda dovrebbe mettere in sicurezza il cantiere e restringerne l’area in modo che per le festività natalizie si limitino al massimo i disagi per esercenti e cittadini”. Dopo di che, per i primi giorni del 2023, il cantiere dovrebbe ripartire a step, lasciando la possibilità di parcheggiare nelle zone non interessate dai lavori. “Vedremo tutti come metteranno in sicurezza. La consegna, – chiarisce Brigante – è prevista per fine marzo. Così ci è stato garantito”. Intanto è bene ribadire che non è consentito rimuovere la recinzione a piacimento. “Comprendo i disagi dei cittadini – conclude Brigante – ma in un’area di cantiere non si fanno effrazioni. E’ un reato”.