Trasporto scolastico, primi disagi: "L'autobus non passa, studenti a terra"

E' accaduto alla fermata della Stp situata in via Mesagne, a San Pietro Vernotico. "Il primo autobus, già pieno, non si è fermato, il secondo non è passato"

SAN PIETRO VERNOTICO – Con la riapertura di tutte le scuole superiori, vengono segnalati anche i soliti, immancabili, disagi legati al servizio di trasporto pubblico. Da quanto riferito da un genitore, circa 15 studenti stamattina (lunedì 20 settembre) sono rimasti a piedi a una fermata della Stp situata in via Mesagne, alle porte di San Pietro Vernotico. I ragazzi, iscritti a istituti situati nel capoluogo, al rione Casale, hanno raggiunto alle ore 7 la fermata, per prendere il primo autobus. “Il mezzo però – spiega un genitore – non si è fermato, poiché già pieno”. A quel punto gli studenti sono rimasti in attesa del secondo mezzo, di cui però non si è vista traccia. “Sono transitati altri autobus – spiega ancora il genitore – per Lecce e un paio di autobus per Brindisi, ma non quello che avrebbe dovuto portare i ragazzi alle scuole del rione Casale”.

Contattata dai genitori, la Stp ha spiegato che il secondo pullman per il rione Casale è transitato dalla stazione, ultima fermata di San Pietro Vernotico. Non sono chiari quindi i motivi per cui la vettura non sia transitata dalla prima fermata, ossia quella di via Mesagne. I ragazzi che attendevano in via Mesagne, dunque, hanno dovuto raggiungere le rispettive destinazioni in auto, accompagnati da mamme e papà, così come accade, per molti di loro, dallo scorso 15 settembre. Eppure per la giornata odierna, in concomitanza con la ripartenza a pieno regime dell’anno scolastico, è previsto l’avvio del servizio di trasporto aggiuntivo per gli istituti scolastici, come concordato a seguito di una serie di riunioni con i presidi che si sono svolti nelle scorse settimane presso la prefettura di Brindisi.