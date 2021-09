Rifiuti e vegetazione fitta: nuova discarica abusiva nel centro abitato

BRINDISI – Il distributore di benzina ha lasciato posto a una discarica a cielo aperto. La vegetazione si è impossessata di un piazzale situato in una rientranza delimitata da alte mura di via Provinciale San Vito, nel tratto di strada compreso fra il rione Casale e il quartiere Paradiso. Da anni, a seguito della dismissione dell’impianto, l’area versa in stato di totale degrado e abbandono. Ma adesso la situazione si fa particolarmente critica, perché le erbacce e i rovi sono un invito a nozze per gli incivili dediti all’abbandono di rifiuti. Sono evidenti le criticità riguardanti non solo il degrado urbano, ma anche l’igiene pubblica. E’ infatti intollerabile la presenza di quella che a breve potrebbe trasformarsi in una bomba ecologica, in pieno centro abitato. E’ doveroso che gli enti preposti si attivino per bonificare il sito.