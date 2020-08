La discarica della vergogna a ridosso della superstrada: inciviltà senza limiti

CAROVIGNO - L’inciviltà non conosce confini. A nulla servono le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti o i cartelli piazzati dai vari enti che invitano a non inquinare. Rispettare l’ambiente non fa parte delle buone pratiche di molti cittadini. Questa premessa è d’obbligo per descrivere una situazione documentata dalle foto a corredo di queste righe. Scattate da un automobilista in panne sulla superstrada mentre attende l’arrivo del carro attrezzi.

Sulla strada statale 379, all’altezza di Torre Santa Sabina, sulla corsia in direzione Brindisi, proprio sotto a un cartello dell’Anas che vieta di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento nonché l’abbandono e i deposito incontrollato di rifiuti sul suolo”, c’è una vergognosa discarica a cielo aperto.

Sacchi pieni di spazzatura, oggetti vari, scatole di cartone proprio a ridosso della carreggiata, nella vegetazione. Alla faccia non solo dei cartelli ma di tutti i cittadini. Alla faccia della salute pubblica.

