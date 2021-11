Mercato Commenda: disco orario non ancora istituito, proposta al vaglio del Comune

BRINDISI – E’ al vaglio dell’amministrazione comunale di Brindisi la proposta di istituire il parcheggio con disco orario nelle strade limitrofe al mercato ortofrutticolo di via Risorgimento, avanzata da alcuni commercianti dell’area mercatale. L’idea dovrà essere valutata dagli uffici preposti. Va quindi chiarito che a fino a quando la sosta a tempo non sarà (eventualmente) istituita con i provvedimenti del caso, la situazione attuale resterà invariata. Per parcheggiare intorno all’area mercatale, dunque, non serve, sulla base dei provvedimenti attualmente vigenti, il disco orario.