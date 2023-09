Disertata anche l'ultima gara: la piscina comunale di Sant'Elia resta senza gestore

BRINDISI – Niente da fare per la piscina Sant’Elia. Anche il bando di gara varato dalla giunta Marchionna è andato deserto. Stessa identica sorte anche per le precedenti gare bandite dall’amministrazione Rossi. L’impianto comunale situato in via Ligabue resta senza gestori. L’attuale amministrazione ci ha provato con una rimodulazione delle condizioni di affidamento.

La principale novità rispetto al bando (della precedente amministrazione) andato deserto lo scorso luglio è consistita nell’innalzamento da 17.015 euro a 55mila euro della somma per il ripristino della struttura da scomputare dai canoni a carico del gestore. Va ricordato che la piscina fu gravemente danneggiata da un raid vandalico perpetrato a novembre 2022. Un’ulteriore incursione è avvenuta nell’ultima settimana dello scorso mese di agosto, quando ignoti malfattori hanno svuotato due estintori nelle vasche, rotto il vetro di una finestra, divelto una porta e tentato di rubare materiale vario come salvagente e tappetini.

L’impianto è inutilizzato da luglio 2020, quando si interruppe la gestione della società Marimisti, che dal luglio 2011 si prendeva cura dell’impianto. L’amministrazione comunale bocciò infatti le proposte di proroga fatte dal gestore, avviando il nuovo iter per l’affidamento: un tunnel di cui non si intravede ancora la via d’uscita.

I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 13 di ieri (giovedì 14 settembre). Il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Antonio Iaia, non ha potuto far altro che prendere atto della diserzione della gara.