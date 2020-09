"Disguidi per accesso all’isola di Sant’Andrea": iniziativa rinviata

BRINDISI - "A causa di disguidi concernenti l’accesso all’isola di Sant’Andrea l’iniziativa Puliamo il Mondo è rinviata di una settimana. Si ringraziano l’amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto per il supporto assicurato e confermato e le associazioni che saranno una presenza essenziale per la riuscita anche in occasione del nuovo appuntamento". Sricive il Circolo “Tonino Di Giulio” Legambiente Brindisi in una nota.

"Come già comunicato Puliamo il Mondo è non soltanto un momento di sensibilizzazione e di partecipazione per quel che riguarda la tutela ambientale del territorio, ma è anche un momento per rilanciare l’azione intrapresa dal raggruppamento di associazioni di Amare Forte a Mare per la costruzione partecipata per il progetto di riqualificazione dell’intera Isola di Sant’Andrea e del Castello Alfonsino che è patrimonio e valore identitario dell’intera comunità".