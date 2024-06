G7: ecco come cambierà la viabilità fra il centro di Fasano e Savelletri

FASANO – Il Comune di Fasano - premesso che dal 13 al 15 giugno 2024 si svolgerà nel Comune di Fasano , nel resort Borgo Egnazia, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo nell'ambito della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) – comunica le disposizioni in materia di viabilità, decretate con Ordinanza Dirigenziale n.: 000242 del 07/06/2024:

Dalle ore 13.00 dell’11 giugno alle ore 13.00 del 16 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze la sospensione temporanea della circolazione veicolare nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta), eccetto autorizzati per le esigenze del vertice, sulle seguenti strade:

● Nell’abitato di Fasano frazione di Savelletri nelle vie ricomprese nel seguente perimetro: via R. Di Tano, via Accademia Navale, Piazza Roma, via Fiume, via del Porto, via N. Sauro, via Bengasi, via Asmara, via della Scogliera, via Zacinto, via Levatino, via M. Polo e via Baracca. In questo perimetro è consentita la sola circolazione pedonale.

Dalle ore 13.00 dell’11 giugno alle ore 13.00 del 16 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta), eccetto autorizzati per le esigenze del vertice, sulle seguenti strade:

● Strada Museo Archeologico Egnazia (da intersezione con SP90/ S.C. 14 Egnazia lungo S.C. 14 Egnazia sino ad incrocio con S.C. 22 Carceri di Egnazia, Pezze di Chiave, San Domenico direzione Museo, area archeologica Egnazia)

● SC 22 Carceri di Egnazia, nel tratto compreso tra SP4 e SC 14 Egnazia;

● SC Maizza, nel tratto compreso tra SP3 e SC Egnazia;

● C. da Masciola, nel tratto compreso tra via Accademia Navale e SC Egnazia;

● SC Pettolecchia, nel tratto compreso tra SC San Domenico e Sp 90;

● SC San Domenico, nel tratto compreso tra Sc Pignatta Pettolecchia e Sc 40 Forcatella;

● SC 40 Forcatella, nel tratto compreso tra SC San Domenico e SP 90;

Dalle ore 13.00 dell’11 giugno alle ore 13.00 del 16 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze la sospensione temporanea della circolazione veicolare, nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta), eccetto aventi diritto accreditati/autorizzati, all’interno del seguente perimetro:

● SC 14 Egnazia, nel tratto compreso tra SP90 e SP3;

● SP3 nel tratto compreso fra SC 14 Egnazia e SC 18 Piantata Egnazia;

● SC. non denominata latistante Centro Nautico l’Ancora nel tratto compreso fra SP 90 e Sc del Procaccia;

● SC Burgo Cerasina, nel tratto compreso tra SP3 e SC Capricella;

● SC Capricella, nel tratto compreso tra SC Burgo Cerasina e SC San Domenico;

● SC San Domenico sino all’incrocio con S.C. Pignatta Pettolecchia;

Dalle ore 13.00 dell’11 giugno alle ore 13.00 del 16 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze l’istituzione del doppio senso di circolazione lungo via degli Scavi. 5. Dalle ore 13.00 dell’11 giugno alle ore 13.00 del 16 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta (con rimozione coatta) nelle seguenti aree:

● ParcheggiocomunaleadiacenteallastrutturaHotelCanneBianchesitoinFasanoallaViaAppia Antica;

● Parcheggio comunale sito alla Via Appia Antica, fra Via Molfetta e Via Antesana, prospicente alla struttura Grand Serena Hotel, eccetto autorizzati

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui