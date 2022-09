Anomalie dal pap-test, fa il secondo ma l'esito non arriva: "E' questa la prevenzione?"

SAN PIETRO VERNOTICO - “Da due mesi attendo l’esito del secondo pap test, dopo che dal primo sono emerse anomalie da approfondire. Ogni dieci giorni telefono al numero preposto e mi rinviano di dieci giorni. Oggi l’ultima telefonata senza esito. E’ questa la prevenzione tanto sbandierata dalla Asl di Brindisi?”. Se lo chiede una donna di 28 anni di San Pietro Vernotico mamma di una bimba di due che il 19 luglio scorso è stata sottoposta al secondo esame citologico dopo che dal primo, eseguito a maggio, erano emerse alterazioni che necessitavano di ulteriori controlli. “Il pap test è l’esame citologico che indaga le alterazioni delle cellule della cervice dell'utero" (Fonte: wikipedia)

“Da quando avevo 25 anni mi sottopongo a questo genere di controllo gratuito su invito della stessa Asl. A maggio scorso sono emerse anomalie. Mi è stato detto che dovevo eseguire ulteriori accertamenti, mi hanno mandata all’ospedale Perrino. Lì mi è stato detto che dovevo rifare il pap-test e se fosse uscito nuovamente positivo mi sarei dovuta sottoporre a una Colposcopia di approfondimento. Era il 19 luglio”.

Alla donna è stato detto di richiamare dopo un mese per conoscere l’esito e da lì il caos. “Mi hanno dato anche la fascia oraria: dalle 12 alle 13. Il 19 agosto ho chiamato e mi è stato detto che gli esami li repertano al Di Summa e che erano stati repertati solo quelli fino al 15 giugno. Mi hanno invitata a richiamare dopo 10 giorni e così ho fatto ma mi è stato detto che erano stati esaminati i test eseguiti fino al 15 luglio”. Da lì la 28enne ha richiamato ogni dieci giorni, fino ad oggi, martedì 20 settembre.

“Anche oggi sono stata rimandata di dieci giorni. Voglio sperare che non ci sia nulla di grave ma se così non fosse? Se avessi qualche problema di salute che va risolto al più presto? Come devo fare a saperlo? Si parla tanto di prevenzione e poi accadono queste cose. Io non ho idea di come fare a sapere l’esito del mio pap-test. Dalle risposte ricevute fino a questo momento deduco che non è stato ancora preso in esame ma non so se si tratta di risposte esatte, certo è che nessuno mi sa dare delucidazioni su come procedere”.