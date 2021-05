Dissesto idrogeologico, al via il lavori di messa in sicurezza sulla Villa Castelli-Grottaglie

VILLA CASTELLI - Hanno preso il via oggi, martedì 18 maggio 2021, i lavori per arginare il problema del dissesto idrogeologico presso l'intersezione tra Villa Castelli e Grottaglie. I lavori di messa in sicurezza sono garantiti grazie ad un finanziamento di 100mila euro stanziati nella loro totalità, dalla Regione Puglia. "Non un euro preso dalle casse comunali - commenta il sindaco Giovanni Barletta - siamo soddisfatti di dare alla città il decoro che merita. I lavori saranno consegnati nel giro di 60,70 giorni e quindi potremo inaugurare e consegnare alla città un'opera attesa da oltre trent'anni. Questi mesi ci hanno visti sempre impegnati per raggiungere i nostri obiettivi in programma, nonostante ci sia stata la pandemia che ha rallentato tutto. Insieme all'assessora ai lavori pubblici e grazie al sostegno degli uffici, abbiamo seguito da vicino le procedure in regione, riuscendo a raggiungere questo risultato importante che sarà un meraviglioso biglietto da visita per la nostra città".