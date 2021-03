Cantieri stradali: “Via impraticabile da mesi, cittadini stufi dei disagi"

I consiglieri Andrisano, Bruno e Cavallo interrogano il sindaco di Francavilla Fontana sui lavori in via Michele Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA - Da mesi via Michele Imperiali, a Francavilla Fontana, è quasi impraticabile, a seguito di un intervento di potenziamento/miglioramento della rete idrica. Quanto ci vorrà ancora per ripristinare l’asfalto, liberando i residenti da ogni disagio? Lo chiedono i consiglieri comunali Antonio Andrisano, Nicola Cavallo, entrambi di Forza Italia, e Maurizio Bruno (Pd) attraverso una interrogazione rivolta al sindaco Antonello Denuzzo, titolare da oltre un anno della delega ai Lavori pubblici, al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale della città degli imperiali.

Si tratta di una dette vie “belle ed interessanti sotto il profilo architettonico-culturale della città”, si legge nell’interrogazione”. “Da settimane e mesi la strada - rimarcano i consiglieri – è stata spesso chiusa al traffico e comunque, anche quando risulta essere transitabile, presenta non poche criticità”. La via è ricoperta da un “tappetino bituminoso ormai rattoppato e sconnesso che produce anche problemi di igiene e pulizia”.

Nell’intervento si ricorda che, “a seguito del pur apprezzabile intervento del presidente del Consiglio, nell’immobilismo del sindaco, vi erano state rassicurazioni sul pronto ripristino del manto stradale e la definitiva ultimazione dei lavori”. Ma “ad oggi –sostengono i consiglieri - nulla è cambiato. “A ciò si aggiunga, a riprova che i lavori pubblici debbano essere eseguiti e/o seguiti con maggiore attenzione e vigilanza dell’ente – sostengono Bruno, Andrisano e Cavallo - che a tutt’oggi gli interventi di potatura su via Quinto Ennio sospesi/interrotti diverse settimane addietro, non sono mai stati definitivamente ultimati”. Tutto ciò crea “creano non poche perplessità e preoccupazioni”. Per questo si chiede al sindaco di fornire dei chiarimenti.