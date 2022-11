Sindacato Osapp: “Il carcere di Brindisi deve avere una diversa collocazione”

Il segretario regionale del sindacato Osapp Puglia, Ruggiero Damato, interviene sull’episodio verificatosi alle prime luci del 4 novembre nel carcere di Brindisi, dove un detenuto ha appiccato un incendio a un materasso. Grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria di Brindisi, in collaborazione dei Vigili del fuoco e polizia si è evitato il peggio. Il giorno precedente, invece, un operararoe della penitenziaria aveva subito un'aggressione.

Nel manifestare il suo plauso agli agenti di polizia penitenziaria, ai pompieri e alla polizia per essersi attivati tempestivamente, evitando conseguenze peggiori, Damato rimarca come ormai non ci sia “più tempo da perdere in una vera riforma del sistema penitenziario, iniziando a valutare una diversa collocazione dei malati psichiatrici, che non devono e non possono essere scaricate nei penitenziari e soprattutto sulle spalle di donne e uomini della Polizia Penitenziaria ormai esausti, sfiduciati e abbandonati a se stessi, per cui bisogna valutare con solerzia l’apertura di strutture (Upg) sicuramente degni e rispettosi della dignità umana, con un sistema sanitario adeguato con spazi e protocolli mirati, certamente la struttura brindisina non può collocare tali detenuti, pari merito di tutte le altre strutture pugliesi”.

Il sindacalista torna a ribadire che il carcere di Brindisi dovrebbe “avere una diversa collocazione in quanto si trova nel cuore della città, attorniato da abitazioni civili, dove crea imbarazzo sia ai cittadini che ai reclusi in quanto entrambi possono vedersi anche in circostanze dove dovrebbe essere assicurata privacy, come tutti comprenderanno e non ci prolunghiamo nel descrivere quali (camere da letto che si affacciano nei locali passeggi, zone ricreative e camere di pernottamento), per non parlare dei limitati ambienti da adibire a spazi ricreativi, didattici, e di socialità per i reclusi, che a oggi sono molto limitati, non per volere della Direzione o del Comando di Polizia Penitenziaria ma come innanzi esposto dovuto dalla inadeguatezza della struttura che risale agli anni 30 dello scorso secolo”.

“Pertanto – conclude Damato - chiediamo che si apri un tavolo di confronto con tutte le amministrazioni pubbliche, e Dipartimentali, per trovare una diversa locazione del carcere brindisino, ormai non più rinviabile, noi come Osapp già nel recente passato avevamo chiesto e richiediamo con forza, in quanto siamo convinti che ci siano sia le risorse che gli spazzi per trovare una diversa collocazione”.