"Diverso è bello", anche nelle scuole del Brindisino si celebra la giornata dei calzini spaiati

SAN PIETRO VERNOTICO - La giornata dei calzini spaiati, nata 12 anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, per sensibilizzare i più piccoli sull'autismo e su altre diversità, approda anche nel Brindisino. Oggi, venerdì 4 febbraio, nella scuola elementare di Cellino San Marco "Francesco Spina” i bambini sono stati invitati a presentarsi a scuola indossando calzini diversi. Anche chi era in Dad. Nella scuola dell’infanzia Decroly di San Pietro Vernotico, invece, causa chiusura della scuola per oggi, i piccoli alunni dovranno presentarsi in classe con i calzini spaiati lunedì 7 febbraio.

“Una occasione per riflettere insieme ai bambini e celebrare la diversità e l’amicizia”, si legge nella nota della scuola di Cellino. “La giornata dei calzini spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti”. Si legge, invece, in un cartellone affisso nella scuola Decroly di San Pietro dove già da ieri le insegnanti hanno raccontato ai bambini la bellezza della diversità e introdotto la giornata dei calzini spaiati con favole, disegni e canzoncine. I piccoli sono stati invitati a colorare disegni a forma di calzini e gli stessi durante l’evento conclusivo verranno poi attaccati su un cartellone.

Da anni ormai, attraverso un evento lanciato su Facebook, gli organizzatori invitano gli utenti a fotografare i piedi con calzini diversi e postarli sul Social Network, per ricordare che la diversità è solo sinonimo di allegria e bellezza.

L’iniziativa è rivolta soprattutto alle scuole. Si celebra ogni primo venerdì di febbraio. “La Giornata dei Calzini è nata in una scuola e per noi è molto importante che le scuole possano parteciparvi. Se la data fosse fissa, ci sarebbero anni in cui cadrebbe di sabato, domenica oppure in un giorno festivo”. Scrivono gli organizzatori.

Per partecipare bisogna solo indossare due calzini diversi, possibilmente colorati e stravaganti e condividere sui social le proprie foto con l'hashtag #calzinispaiati2022.

E le due scuole brindisine non si sono fatte attendere aderendo all’iniziativa non solo facendo indossare ai bambini calzini diversi ma raccontando loro quanto essere diversi è bello.