G20: nuova ordinanza, le strade chiuse al traffico nel centro di Brindisi

Il Comune rettifica parzialmente il provvedimento divulgato giovedì scorso, in vista del vertice dei ministri degli Esteri in programma mercoledì 30 giugno

L’amministrazione comunale corregge parzialmente il tiro rispetto all’ordinanza divulgata due giorni fa (giovedì 24 giugno) in materia di viabilità, in vista della sessione del G20 dei ministri degli esteri che mercoledì 30 giugno si svolgerà presso la base Unhrd (ex base Usaf) situata sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni.

Il comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, ha firmato un provvedimento che prevede una serie di restrizioni. La chiusura più rigorosa è quella riguardante il tratto di strada fra via dei Mille e viale della Libertà, nella cosiddetta zona della “Difesa”, dove vigerà il divieto di transito e di sosta dalle ore 13 di martedì 29 giugno fino alle ore 18 del 30 giugno. Particolarmente impattante sulla viabilità anche la chiusura al traffico, dalle ore 11:30 alle 18 del 30 giugno, di via Provinciale San Vito, nel tratto compreso fra via Del Lavoro (rione Minnuta) e l’intersezione con via De Carpentieri. Si consiglia pertanto di utilizzare le strade più esterne (complanari e superstrada), evitando via Provinciale San Vito.

L’ordinanza

Via dei Mille e Viale della Libertà: divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze; è, altresì, vietata la sosta all’interno del parcheggio della scuola media “Salvemini”.

dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, i veicoli in transito sulla Via Largo Guglielmo da Brindisi e Via Sant’Aloy, giunti all’intersezione con Via Cittadella Nuova, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra, in direzione di quest’ultima, seguendo il percorso alternativo: Via Cittadella Nuova – Via S. Margherita – Via Carmine – Via Giordano Bruno; in tale circostanza è invertito il senso di marcia di Via Carmine – nel tratto stradale compreso tra Via C. Colombo e Via G. Bruno - con divieto di sosta su entrambi i lati e relativa rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata.

I veicoli in transito sulla via Carmine in direzione di Via C. Colombo all’intersezione con Via G. Bruno avranno l’obbligo di svolta a sinistra di quest’ultima;

Via Cristoforo Colombo, divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

I veicoli in transito su Corso Umberto I, giunti all’intersezione con la Via Cristoforo Colombo, avranno l’obbligo di continuare diritto e svoltare a sinistra all’intersezione con Via Bastioni Carlo V dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

I veicoli in transito da Piazza Crispi in direzione di Via C. Colombo, all’intersezione con Bastioni Carlo V, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima;

Via Prov.le per San Vito – nel tratto stradale compreso tra Via del Lavoro fino all’intersezione con Via De Carpentieri: divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

I veicoli in transito sulla Via Prov.le per San Vito, giunti all’intersezione con la Via del Lavoro, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

È impedita l’uscita dei veicoli dalla zona denominata “Lottizzazione Albertini” sulla Via Prov.le per San Vito - i quali seguiranno il percorso alternativo attraverso la Strada Statale 379 - dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

I veicoli in transito sulle Vie Appia, Tor Pisana e Osanna, avranno l’obbligo direzione Via Cappuccini, ad esclusione dei residenti di Via Osanna; in tale circostanza, viene predisposta la chiusura al transito veicolare di Via Adamello e Via Pordenone con obbligo di direzione Via Cappuccini, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

I veicoli in transito sulla Via Egnazia, giunti all’intersezione con Largo Poliziano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano – Via della Torretta per proseguire in direzione Strada Pittachi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

I veicoli in transito sulla Via B. Brin in direzione Via N. Brandi e Paradiso, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via Giacomo Zanella ed avranno il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano (in tale circostanza viene invertito il senso di marcia di Via Giacomo Zanella) e, altresì, vietato il transito sulla Via Zanella ai veicoli provenienti da Via della Torretta, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

Via Ciciriello divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

Via de Simone, Via Maestri del Lavoro d’Italia, la strada denominata “Contrada Baroncino” nel tratto compreso tra Via Maestri del Lavoro e fino alla rotatoria posta all’ingresso dell’Aeroporto del Salento, Strada per Scuole Pie, divieto di transito e sosta dalle ore 12.30 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

E’ istituito il divieto di sosta sulla Via del Lavoro del tratto compreso tra Via Prov.le per S.Vito e via Tacito dalle ore 9:30 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021, o comunque fino a cessate esigenze;

Ordina, inoltre:

dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura delle seguenti aree: Parco del Cillarese e Dog park attiguo;

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura delle seguenti attività: Hotel Minerva, Vivaio Eboli, Colaianni Marmi, Concessionarie Peugeot e Citroen, aree di servizio Esso, Tamoil e Q8, Circolo Tennis di Brindisi, Piscina della Marina Militare,

la chiusura di tutte le attività produttive/commerciali/ricreative, comunque denominate, ricadenti nelle strade interessate alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento, per il periodo di tempo rispettivamente sopra indicato;

la chiusura di tutti i cantieri ricadenti nei quartieri Centro, Casale e Paradiso, inclusa l’intera Via Prov.le per San Vito dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.