Divise scolastiche: “Una scelta delle famiglie, ecco come è andata"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Consiglio d'Istituto dell'Ic Ruggero De Simone di San Pietro Vernotico che chiarisce l'iter che ha portato la scuola a scegliere di far indossare la "divisa" anche agli alunni della primaria, invece del grembiule, a partire dal nuovo anno scolastico. Una decisione che ha suscitato polemiche tra le famiglie, specie tra chi aveva già provveduto a procurare il grembiule: acquistato in saldo, usato o regalato da parenti o amici. Il dissenso, manifestato anche da alcuni commercianti, è legato anche alle indicazioni sul fornitore delle uniformi, si tratta di una felpa e una maglietta (la felpa ha un costo di 20 euro): una ditta di Cellino San Marco, la stessa che ha fornito le divise per gli alunni delle "medie". Il costo resta invariato. Va precisato che la scuola mette a disposizione l'abbigliamento richiesto, a titolo gratuito, per chi non ha la possibilità di affrontare questa spesa. Di seguito la nota di precisazione

Tale comunicato nasce dall'esigenza di chiarire in maniera esplicita e definitiva la scelta della divisa scolastica anche nella scuola primaria dell’Ic Ruggero De Simone. L’iniziativa parte già nell'a.s. 2021/2022 quando diverse famiglie chiedevano che anche nella scuola primaria i bambini potessero indossare un abbigliamento più comodo, più al passo con i tempi ma soprattutto più pratico, data l’introduzione dell’insegnamento di educazione fisica come potenziamento in tale fascia d’età. Da sempre il nostro istituto ha lavorato per rendere i nostri ragazzi autonomi, ed il grembiule in alcuni contesti diveniva d’impaccio e di imbarazzo soprattutto per i più piccoli.

Per tali ragioni è stato promosso un sondaggio tra le famiglie attraverso il registro elettronico che ha avuto il seguente risultato: il 66,4 per cento favorevole all’adozione dell’uniforme scolastica anche nella scuola primaria. Pertanto il Consiglio di istituto, accogliendo l’istanza delle famiglie, ha deliberato all’unanimità per l'introduzione della divisa scolastica. Tale divisa nel periodo autunnale e primaverile, anche a causa del caldo, veniva già utilizzata e consisteva nell’indossare leggins o jeans blu/neri e maglietta bianca.

A partire dall’a.s. 2023-24 verrà aggiunta una felpa, capo già in uso nella scuola secondaria. Si è optato per non cambiare la felpa semplicemente per non gravare le famiglie di un'ulteriore spesa: la felpa è oramai indumento presente in molte famiglie e va da fratello a sorella, cugina e amici…ci si scambia il capo ed il gioco è fatto. Occorre sottolineare che questo Consiglio ha svolto un’attenta indagine di mercato vagliando i vari preventivi inviati da ditte di confezionamento locale; inoltre l'indicazione dell’impresa che realizza i capi, è stata data come mera indicazione, specificando anche che la stessa ha mantenuto il costo invariato.

Tale indicazione è rivolta a coloro che intendano acquistare per la prima volta la “nostra felpa”, ma la libertà di scelta di acquisto spetta sempre al genitore. Inoltre il Consiglio ha pensato di promuovere l’iniziativa “dell’armadio solidale”, e pertanto verrà istituita una bacheca online e a breve si avranno tutti i dettagli del progetto. Nell’auspicio di aver chiarito definitivamente la motivazione dell’uso della divisa scolastica e l’iter seguito nell’adozione, il Consiglio d’istituto resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento nell’intento di costruire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che rende efficace la crescita di tutti gli alunni.