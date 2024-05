Dal dolore alla speranza: grande successo per lo spettacolo contro la violenza di genere

SAN DONACI - Un successo inaspettato e travolgente quello che sta coinvolgendo lo spettacolo “Due in una per tutte” promosso dall’associazione “Raffaella C’è” di San Donaci, che porta in scena attraverso musica, danza e teatro un messaggio forte e inconfutabile contro la violenza di genere. Uno spettacolo nato dal dolore atroce di un femminicidio che ha lasciato un bambino di 6 anni orfano di madre e che ha trasformato la sofferenza in speranza. Speranza che attraverso l’esibizione di 20 donne di diverse età che raccontano la violenza, a tratti in modo drammatico e a tratti in modo comico, possa innescarsi quell’agognato meccanismo di cambiamento che potrebbe mettere fine a queste atrocità. Tra le protagoniste, tutte di San Donaci, c’è anche la giovane ballerina sampietrana Lucia Marullo che ha curato la coreografia.

Dal 12 gennaio 2024 o spettacolo, completamente gratuito, dedicato a Raffaella Presta è andato in scena sei volte passando da teatri comunali e scuole attraverso una sorta di effetto domino. Sabato 4 maggio il gruppo, composto attrici non professioniste, si è esibito al teatro Don Bosco di Brindisi, il primo giugno sarà sul palco di Cavallino (Le). Ha già conquistato il pubblico di San Donaci, Mesagne e quello della scuola Kennedy dell'Ic Casale di Brindisi.

Entrando nel dettaglio si tratta di una rappresentazione di 90 minuti incentrata su casi di cronaca legati alla violenza di genere che intreccia musica, danza e recitazione grazie alla sapiente sceneggiatura di Cristina Pedali e la regia di Antonio Pompameo. Una rappresentazione che, come già accennato, nasce da un fatto grave e doloroso: l’omicidio il 25 novembre del 2015 di Raffaella Presta, avvocatessa originaria di San Donaci, ammazzata a Perugia, dove viveva e lavorava, a colpi di fucile dal marito. In casa c’era anche il figlio di 6 anni che oggi vive con la zia Doriana, sorella gemella di Raffaella, che subito dopo la tragedia ha avviato le pratiche per l’adozione. Un gesto d’amore immenso che non si è fermato alla sola scelta di restituire serenità e una nuova famiglia a un bambino a cui sono stati strappati i sogni ma che ha trasformato il dolore in una missione: quella di sensibilizzare quanta più gente possibile contro la violenza di genere.

Raffaella Presta non c’è più da quasi 9 anni ma c’è ancora. Vive nella sorella gemella Doriana, nel figlio e in quell’associazione a lei dedicata che unisce donne, bambini e uomini, in un grande progetto, quello di combattere con l’arte gli stereotipi legati alle differenze che generano cattiveria.

Ed è così che venti donne (lontane dal mondo dell’arte), qualche bambina e un ragazzino si sono messi in gioco salendo su un palco per raccontare gli orrori legati alla violenza di genere senza mai, però, demonizzare o accusare l’uomo ma rendendolo protagonista e parte integrante del cambiamento. Uno spettacolo che sta colpendo nel segno, coinvolgendo anche le nuove generazioni, il futuro di questa società.

Lo testimonia una riflessione affidata a Facebook di una studentessa del Liceo Classico Benedetto Marzolla di Brindisi, Sofia Beatrice Romano, della VA che ha assistito allo spettacolo. Di seguito lo scritto della giovane donna, che merita di essere letto e diffuso.

“Catarsi, sostantivo dal greco κάϑαρσις, è il termine di cui Aristotele si serve per definire il miracolo del teatro: la purificazione dalle passioni, indotta negli spettatori dalla tragedia. Eppure, è di tutt’altra natura la catarsi avvenuta a seguito dello spettacolo “Due in Una per tutte”, tenutosi il 4 maggio ’24 a Brindisi, presso il Teatro Don Bosco. Aperto il sipario, cala il silenzio: in scena, l’arte nelle sue sfumature più disparate, dalla recitazione alla danza, narra il dolore, non paralizzante, bensì avente in sé il seme di una nuova vita. Il respiro si blocca nell’atrio del petto quando Maria indossa il primo guanto rosso, raggiunge la platea e, inchiodando i suoi occhi nei tuoi, esclama: “Sono Maria, quella della porta accanto…mi chiami sempre per nome quando mi saluti…”. Il cuore, poi, diviene carta straccia dinanzi allo strazio di Cloe, anima ardente di vita, segno di contraddizione tra i pregiudizi, equilibrista sulla linea di demarcazione tra lo Yin e lo Yang”.

“La catarsi vera e propria, però, si declina nella persona di Doriana, il cui sorriso ne segna l’acme: nell’abisso della mancanza si prefigura la scintilla della rinascita. Il suo dolore per la sorella gemella Raffaella, vittima di femminicidio, trova nuove espressioni nella neonata associazione “Raffaella c’è” e in questo spettacolo. I cento minuti di tale meraviglia sono il frutto dell’appassionata direzione artistica di Antonio Pompameo e della sapiente drammaturgia di Cristina Pedali. Il culmine è nel grido vigoroso: “Donna, Vita, Libertà!”, il quale non rimane un anonimo mantra, ma custodisce la responsabilità di trovare corrispondenza nella quotidianità. Alcuni sostengono che l’arte non possa cambiare lo sguardo dell’uomo nei confronti della realtà. “Due in Una per tutte” dimostra come ciò, invece, possa avvenire: sintonizzati sulla frequenza del cuore, si può stravolgere un sistema culturale ostile e, prendendo in prestito le note di Gloria Gaynor, we will survive”.

