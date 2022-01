Domenico Modugno porta Linea Verde a San Pietro: tutto pronto per le riprese

SAN PIETRO VERNOTICO - Linea Verde, il programma televisivo di Rai 1 che racconta il territorio italiano con le sue eccellenze agroalimentari, fa tappa a San Pietro Vernotico. Con verbale 254 del 30 dicembre 2021, la giunta comunale ha deliberato la concessione del patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico alla Rai per la realizzazione delle riprese che saranno effettuate dal 4 al 7 gennaio 2022.

“Gli organizzatori, per il legame del Paese con Domenico Modugno, hanno scelto di portare il programma in San Pietro Vernotico dedicando alcuni servizi al nostro territorio. Le riprese saranno realizzate con telecamere leggere di terra e drone, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza. Si prevede la Conduzione di Beppe Convertini e Peppone Calabresi, che porranno alla attenzione dei telespettatori le bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali nonché le tradizioni popolari di San Pietro Vernotico, illustrandole con immagini di “ Cartoline ” dei Luoghi più belli e significativi della Località scelte, traendoli da stralci di vita cittadina, vissute a suo tempo da Domenico Modugno”. Si legge nella premessa.

Un’opportunità per sul territorio che la giunta comunale non ha voluto lasciarsi sfuggire. “Ritenendo l’evento rilevante per il territorio, non solo per lo stretto legame che ha con Domenico Modugno, ma anche per i profili legati alla sua valorizzazione e promozione, è intendimento dell’Amministrazione concedere il patrocinio alla manifestazione, consentendo gli organizzatori ad effettuare le riprese televisive, anche utilizzando il drone, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni di Legge (Enac e Prefettura). Sarà consentito l'accesso ed il transito e la sosta anche nelle isole pedonali, per lo stretto tempo necessario alle registrazioni, previa adozione del necessario atto da parte del Comandante Polizia Locale, avendo cura di non porre intralcio alla ordinaria viabilità. Sarà assicurata la presenza della Polizia Locale e, ove necessario, della locale Associazione di Protezione Civile”.

Come è noto Domenico Modugno si trasferì a San Pietro Vernotico insieme alla famiglia all’età di 7 anni, quando il padre fu nominato comandante della Polizia Locale di San Pietro. Qui ha vissuto tutta la sua giovinezza fino quando ha scelto di cercare fortuna altrove. A San Pietro vivono alcuni familiari e molti cittadini conservano nell’album dei ricordi foto con il cantautore sampietro prima e dopo il suo successo. Il nipote Mimino Modugno oltre 20 anni fa ha fondato un’associazione in suo onore, raccogliendo foto, testimonianze e ricordi di ogni genere e spesso organizza eventi in memoria dello zio.