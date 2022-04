“Don Bosco music festival”: una gara canora per realizzare una sala prove musicali nell'oratorio

SAN PIETRO VERNOTICO - L’oratorio Anspi San Domenico Savio della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vermotico con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico, indice la prima edizione del concorso canoro "Don Bosco Music Festival”. L'iniziativa è finalizzata alla creazione, all'interno dell'oratorio, di una sala prove musicali attrezzata. La competizione si svolgerà il 7 maggio prossimo alle 20.30 presso il teatro ed è aperta a ragazzi dai 13 ai 30 anni, singoli o band. Per iscriversi c'è tempo fino al 18 aprile.

Il concorso prevede due categorie: Cantanti solisti e band. Possono partecipare tutti gli interpreti, uomini o donne, solisti, duo, trio e gruppi vocali, solo con brani editi. I brani dovranno rientrare nel genere Musica Leggera Italiana e Internazionale. Non sono ammessi brani di Musica Lirica, Musica Classica, Metal, Hard Core, Hard Rock, Dark o simili, mentre possono essere ammessi brani etnici facenti parte della cultura del territorio nazionale italiano e straniero. I testi dei brani scelti non dovranno contenere frasi offensive per il comune senso del pudore, le persone, la Chiesa, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni.

Al concorso si partecipa cantando dal vivo, i solisti possono cantare su base preregistrata che dovra? avere i seguenti requisiti: sulla base puo? essere inciso anche un solo strumento di accompagnamento; non e? ammessa la presenza della traccia di voce solista; non e? consentito il playback in nessun caso; sono ammessi i cori. Verranno premiati i primi 3 artisti che avranno totalizzato il maggior punteggio da parte della giuria di esperti musicali e giuria di qualita? composta da giornalisti, autorita? politiche, membri Anspi dello zonale di Lecce.

Inoltre sono previsti anche le seguenti premiazioni: miglior cantante solista scelto dalla giuria di esperti musicali, migliore band scelto dalla giuria di esperti musicali. I primi 3 artisti verranno premiati con targhe di riconoscimento. La migliore band verra? premiata con un’esibizione da proporre durante la festa patronale. Il miglior cantante solista, invece, verra? premiato con un inedito e incisione musicale offerta dalla scuola di musica Carisma e dall'oratorio San Domenico Savio. Qui il resto il regolamento completo.

La parrocchia don Bosco, guidata da don Alessandro Mele, per vocazione è attenta alle esigenze dei giovani e delle famiglia. In pochi anni grazie a una grande collaborazione tra le famiglie che la frequentano è riuscita a fondare un oratorio, a rimodernare tutti i locali parrocchiali, rendendoli sicuri ed agibili, a realizzare un campo di calcetto per i ragazzi. Tanti, inoltre, i laboratori avviati e disponibili per tutti, sia grandi che piccoli. L'evento canoro organizzato per il 7 maggio si inserisce appieno in questo spirito di attenzione e di cura verso i ragazzi e le rispettive famiglie.