Donare sangue è come realizzare un'opera d'arte: l'iniziativa a Mesagne

MESAGNE - Nel fittissimo calendario di MesagnEstate 2023 non poteva mancare la Fidas. Quest'ultima, con il patrocinio del Comune di Mesagne, domenica 17 settembre organizza un evento che prevede una raccolta di sangue con autoemoteca ed un’esposizione di opere d’arte di artisti vari del nostro territorio. Il tutto si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 17:30 alle ore 21:30.

Certamente qualcuno si chiederà qual è il nesso tra donazione di sangue e opere d’arte. "Forse non tutti sanno che i volontari del sangue si impegnano tutti i giorni dell’anno per reclutare nuovi donatori - raccontano i referenti di Fidas - perché conoscono molto bene il valore di un gesto così nobile come il dono del sangue da cui dipende la vita di molti malati e perché sono costantemente sollecitati per far fronte all’emergenza degli ospedali - proseguono - Purtroppo non sempre la risposta è positiva ed allora occorre adoperarsi in tutti i modi, organizzando occasioni che aiutino a reclutare nuovi donatori".

L’arte, in senso ampio, è sicuramente un mezzo per veicolare messaggi, per attrarre nuove persone, per creare interesse. L’arte suscita emozione e l’emozione è alla base del donare se stessi, alla base di ogni gesto altruistico verso gli altri. Con questa iniziativa si vuole creare un parallelismo tra il dono della creatività che l’artista restituisce tramite la sua opera e il dono del donatore che si esplica nel donare una parte di sé a beneficio della collettività. Il dono, quindi, accomuna l’essere donatore e l’essere srtista ed entrambi sono espressione della “cultura del dono”.

L’auspicio è che questo evento, che unisce il bello e il bene, possa accrescere la sensibilità e l’umanità di abituali e nuovi donatori.