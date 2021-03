Donate 27 uova pasquali al Perrino in memoria di un giovane scomparso

SAN DONACI - Nella mattinata di ieri, mercoledì 17 marzo, l'associazione "Tony Brogna" ha donato al primario del reparto di Ematologia di Brindisi, il dottor Pastore, 27 uova della Lindt per ricordare i 27 anni che avrebbe compiuto Tony Brogna, un ragazzo di 25 anni scomparso a causa di un glioblastoma.



"Con questa donazione inizia ufficialmente la raccolta fondi per il periodo di Pasqua 2021 con la vendita di uova al latte e fondente che potrete prenotare tramite i soci dell'associazione - si legge in una nota dell'associazione nata il 28 ottobre 2020 - al fine di dare un seguito alla grande voglia di vivere che sempre ha contraddistinto Tony. QuestaaAssociazione cercherà di aiutare i malati oncologici e le loro famiglie attraverso diverse iniziative e progetti per continuare la battaglia contro il cancro".