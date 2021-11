Sorpresa in Pediatria: arrivano gli album di figurine donati dalla Panini

BRINDISI – Gradita sorpresa per i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. La guardia giurata Vincenzo Giunta stamattina (martedì 16 novembre), ha consegnato decine di album di figurine Panini del campionato di Serie A (stagione 2021-22) e un gran numero di bustine ai piccoli degenti. Giunta, noto a livello nazionale per la sua collezione di album e la dedizione con cui continua a coltivare questa passione, è stato accolto con gioia dal primario del reparto, il dottor Fulvio Moramarco, e dalla caposala Annamaria Lacorte. Album e figurine sono stati donati dalla Panini per questa nobile causa.

“Ringrazio il dottor Moramarco – dichiara Enzo Giunta – la signora Lacorte e l’infermiera Lucia Calò, per aver fatto da tramite. Spero che l’arrivo degli album abbia strappato un sorriso ai bambini. La collezione di figurine è una passione genuina: una tradizione che si tramanda da quanto telefonini e playstation erano ancora fantascienza. Da parte mia piena disponibilità ad aiutare i bambini che si avvicinano al mondo delle figurine a completare i loro album”.

L’iniziativa benefica giunge a pochi giorni dal raduno di collezionisti, evento inedito in provincia di Brindisi, che si svolgerà domenica prossima (21 novembre), a partire dalle ore 9, presso i locali di Enzo Giunta in via San Martino della Battaglia. “La Panini – spiega Giunta – per l’occasione ha messo a disposizione dei collezionisti centinaia di album. L’invito è aperto a tutto. Chiunque può iniziare una collezione di figurine. Questa passione non conosce età. Grazie alle figurine, i 'vecchi' collezionisti come me, tornano bambini”.