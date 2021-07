Mesagne, appuntamento con la donazione venerdì 23 luglio

MESAGNE – Appuntamento per venerdì 23 luglio con Fidas Mesagne e Admo Puglia in collaborazione con il centro commerciale “AppiAnticA” (ex Auchan) e Spazio Conad: una giornata di solidarietà per rispondere ad una richiesta pressante di sangue da parte del Sistema Trasfusionale fortemente in affanno. Dalle 15 alle 19, presso il Centro Commerciale si effettuerà una raccolta straordinaria di sangue e/o ci si potrà tipizzare per diventare potenziale donatore di midollo osseo. È molto importante l’appuntamento del 23 luglio perché sono giorni difficili con le scorte di sangue a livello di allarme rosso. Serve sangue…è emergenza sangue! Terapie salvavita, operazioni chirurgiche programmate o di emergenza non si fermano in estate e, solo donando, è possibile rispondere a queste esigenze e non mettere in crisi il nostro sistema sanitario e, conseguentemente, in pericolo la vita di molti malati. Serve assolutamente il nobile gesto dei donatori periodici e di chi ha desiderio di diventarlo coinvolgendo, possibilmente, parenti ed amici. Più siamo…più vite salviamo!