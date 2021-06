Nuovo gazebo per la "Fratellanza popolare" di San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è svolta domenica 27 giugno, in piazza L. Leo, a San Vito dei Normanni, davanti alla casa comunale, la cerimonia di consegna di un gazebo 6x3 da parte della ditta Sardelli Auto di San Vito dei Normanni alla Fratellanza Popolare. Alla presenza del sindaco, Silvana Errico, delle associazioni intervenute e di numerosi cittadini, don Claudio Macchitella, arciprete della Basilica Santa Maria della Vittoria, come da tradizione, ha benedetto la nuova struttura professionale della Mastertent che si aggiunge all'equipaggiamento in dotazione all'associazione.

Un gazebo professionale pieghevole, impermeabile, antivento ed ignifugo che sarà utilizzato per attività orientate alla promozione sociale ma anche per interventi di emergenza e di soccorso nell'ambito della Protezione Civile. “Ringraziamo i titolari della Sardelli Auto, Vito e Luigi – si legge in una nota dell’associazione - nonché tutto il loro staff per la grande sensibilità dimostrata non solo nei confronti della Fratellanza Popolare ma verso l'intera comunità cittadina. Gesto nobile di un’impresa del territorio che crea un rafforzamento della coesione sociale e genera ricchezza collettiva”.