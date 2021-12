Pizzica pizzica, focacce e pasta fresca: iniziativa solidale per “Il Paradiso del dono”

BRINDISI - Il periodo natalizio è sempre contraddistinto per le numerose iniziative di solidarietà e raccolta alimentare e quest'anno il progetto i love Cooking curato dalla dottoressa Valeria Maniscalco, che raggruppa grazie alla piattaforma whatsapp persone che amano cucinare, blogger e professionisti del settore sparsi l'Italia ha donato alla Onlus "Il paradiso del dono" quanto raccolto attraverso i diversi punti spesa aderenti al progetto solidale.

L'iniziativa partita lo scorso 6 dicembre ha permesso agli organizzatori di donare un sostanzioso quantitativo di generi alimentari a lunga conservazione come pasta, biscotti, olio, legumi, pelati.

L'evento finale il 19 dicembre scorso dove una rappresentanza dei 21 promotori del gruppo Cooking è stata ospite presso "La casa di lu piscuettu" antico forno nato nel 1288 come cucina delle monache benedettine ed ora gestito da Salvatore Internò. L'evento ha visto la partecipazione del gruppo di pizzica "impronte di Puglia" che ha allietato la giornata mentre si sfornavano deliziose focacce e si preparava la pasta fresca.. Promotori dell'iniziativa Asdps Impronte di Puglia, La casa di lu piscuettu di Salvatore Internò, It's my party di Vanessa Scialpi, Wedding Event Planner by Manu, Le meraviglie della fantasia di Antonella Ragno, L'arte dei palloncini di Valeria Maniscalco.