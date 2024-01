"Enjoy for Children": iniziativa a sostegno del reparto di Pediatria

Enjoy for Children è l’iniziativa solidale che il Wellness Club FeelGood by Enjoy di Cellino San Marco ha avviato con l’obiettivo di dare un suo piccolo contributo negli interventi di rifacimento degli spazi del reparto di pediatria dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi. Sono stati donati mille euro.

Tali interventi, fortemente desiderati dall’eccelso primario dell’unità operativa di Pediatria dell'ospedale. Perrino di Brindisi Dott. Biagio De Mitri, dalla lungimirante caposala AnnaMaria Lacorte e da tutta la sua accogliente e disponibile equipe, saranno orientati a creare ambienti accoglienti e a misura di bambino, con l’intento di ridurre al minimo lo stress emotivo e psicologico dei propri ospiti ed accompagnatori.

"Con questo piccolo gesto di solidarietà - spiega il Presidente del Wellness Club Feel Good by Enjoy Dott.ssa Monica Martina - io ed il mio team abbiamo voluto dare il nostro contributo nel quotidiano e nelle realtà che ci circondano sostenendo iniziative utili anche per responsabilità sociale. “Far sorridere è far star bene. Sorridere è gioia. Ci siamo riusciti? Speriamo di SI!”.

L’intero reparto di Pediatria dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi ed il Presidente del Wellness Club Feelgood by Enjoy ringraziano la Soc. Coop. Soc. Naukletos Brindisi con la sua Equipe di clown terapia Siclot Andrea Rubino Alias Dott Pep Separazione Polo, Francesca Carlucci Alias Dott.ssa Wendy, Giuseppe Vitale Alias Dott. Pastrocchio, per aver allietato la giornata dei piccoli pazienti e delle loro famiglie donando un momento di sospensione dalla realtà triste vissuta in quel momento.