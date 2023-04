"Donare il sangue è un gesto che unisce": appuntamento a Mesagne

MESAGNE - Domenica 23 aprile prossimo appuntamento con Fiidas Mesagne per la giornata della donazione del sangue. Si potrà donare presso il Pfr dell’ospedale di Mesagne, dalle ore 8 alle ore 12. Continua lo sforzo della Fidas per aumentare le donazioni di sangue con l’obiettivo sicuramente ambizioso, ma perseguibile, di colmare il divario esistente tra necessità e disponibilità di sangue.

"Donare il sangue unisce la comunità in cui viviamo, anzi è il primo grande passo per poter dire di far parte di una comunità solidale, senza distinzione alcuna, né di razza o lingua, né di indirizzo politico o culturale, con l’unico scopo di prendersi cura delle sofferenze di altre persone, in modo del tutto volontario e gratuito. Donare il sangue è una scelta libera e consapevole e questo rende il gesto ancora più prezioso, perché è un gesto di responsabilità, di partecipazione, di vita. Se hai un’età tra i 18 ed i 65 anni, se pesi non meno di 50 kg, se hai la fortuna di godere di buona salute, fai una nobile scelta di vita: diventa responsabile e periodico donatore di sangue. Unisciti ai tanti che già lo sono: più si è, meglio è"