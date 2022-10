Emergenza sangue, l'appello della Asl Brindisi a donare: è un atto di solidarietà

BRINDISI - La carenza di sangue e plasma negli ospedali e nelle strutture sanitarie aumenta di giorno in giorno. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze dal pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti microcitemici e i pazienti domiciliari. Per questo la Asl di Brindisi lancia, ancora una volta, un appello a recarsi nei centri donazione sangue della provincia di Brindisi. Di seguito quelli attivi negli ospedali e organizzate dalla associazioni in collaborazione con la Asl nei prossimi giorni.

Centri donazione sangue negli ospedali

Brindisi - Ospedale Perrino: dal lunedì al sabato ore 8.00 - 12.00

Francavilla Fontana - Ospedale Camberlingo: giovedì ore 8.15-10.30

Ostuni - Ospedale civile: venerdì ore 8.15-10.30

Raccolte straordinarie promosse dalle associazioni

15 ottobre: Brindisi Piazza Di Summa c/o ex ospedale ore 15.00-19.00 - raccolta Avis

15 ottobre: San Pancrazio Salentino c/o Poliambulatorio ore 8.15-11.45 - raccolta Avis

16 ottobre: Mesagne c/o Pta (ex ospedale) ore 8.00-12.00 - raccolta Fidas

16 ottobre: Latiano Viale Fosse Ardeatine ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

16 ottobre: Oria c/o Poliambulatorio ore 8.00-11.30 - raccolta Avis

16 ottobre: San Donaci ore 8.00-11.30 - raccolta Avis

Numero del Centro Trasfusionale: 0831 537274