Mesagne, appuntamento con la donazione sabato 28 agosto

MESAGNE- Permane, su tutto il territorio nazionale, una gravissima emergenza sangue con ripercussioni comprensibili sulla possibilità di aiutare i malati che necessitano di trasfusione sia per patologie croniche che per conseguenza di traumi o interventi chirurgici. È per questo che Fidas Mesagne invita, ancora una volta, a considerare l’ipotesi di diventare donatori di sangue e, con chi lo è già, di andare a donare sabato 28 agosto presso il Centro di Raccolta dell’ospedale di Mesagne, dalle 17:30 alle 21:30. Nella stessa giornata Admo Puglia invita, chi ha un’età tra i 18 e i 35 anni, a tipizzarsi e diventare potenziale donatore di midollo osseo per quei malati ematologici gravi a cui le trasfusioni e le cure non bastano più, ma necessitano di trapianto di midollo. È risaputo che il sangue, purtroppo, non si può creare in laboratorio ed è per questo che non basta mai. Il sangue è l’energia vitale che alimenta la vita del corpo e la sua donazione ha il potere di dare speranza e tanta, tanta forza a chi lo riceve. Al centro di tutto ci sei tu, donatore. Affinché chi ha bisogno possa ricevere la preziosa linfa vitale, occorre che qualcun altro la doni e quello sei tu, senza dimenticare che, donando, aiuti anche te stesso, perché solo una grande disponibilità di sangue garantisce sicurezza per tutti, anche per te!