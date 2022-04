Donazione sangue, Happy Casa Brindisi e Avis insieme per la "Giornata della solidarietà”

BRINDISI - Happy Casa Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizza l'undicesima edizione della "Giornata della solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Dopo uno stop forzato lungo due anni, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale, torna l'appuntamento tanto atteso da cittadini, appassionati e tifosi che nel corso dell'ultimo decennio hanno partecipato con grande entusiasmo e affluenza.

La "Giornata della Solidarietà 2022" si svolgerà domenica 24 aprile dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso il Palasport "Elio Pentassuglia". L'Avis comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con un'autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un biglietto valido per il match di campionato tra Brindisi e Trieste, in programma domenica alle ore 18:30.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, potranno donare persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con peso maggiore ai 50 kg che non abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni. Prima di donare è consentito fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e i suoi derivati.

Per altre informazioni sulla donazione, rivolgersi all'Avis Comunale di Brindisi, piazza A. Di Summa c/o ex ospedale, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Cellulare: 3755282712; email: brindisi.comunale@avis.it; pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi OdV; pagina Instagram: aviscomunalebrindisi.