Donazione di sangue nel petrolchimico, Cisal: "Grande partecipazione dei lavoratori"

BRINDISI - Lunedi scorso (20 marzo) grande partecipazione e risposta da parte del lavoratori del petrolchimico di Brindisi, che recandosi a donare il sangue presso l’autoemoteca della Asl Brindisi, presieduta dall'attenta e vigile equipe medica del centro trasfusionale presente nel sito industriale, hanno continuato a dare dimostrazione di grande solidarietà.

La Cisal chimici coglie l’occasione per ringraziare le parole di elogio da parte della Asl nei confronti di tutte le maestranze e dei responsabili delle società presenti nel polo industriale. “Ci sembra doveroso sottolineare - dichiarano Massimo Pagliara, Giovanni Mavroidis e Andrea Genoino, della segreteria territoriale della Cisal chimici - l’impegno storico di tutte le organizzazioni sindacali e del dopolavoro ed in particolare apprezziamo l’impegno organizzativo e di disponibilità profusi dall’ingegner Piludu e dall'ingegner Polverini, responsabili delle Società Versalis e Bsg, del gruppo Eni, ed dal Responsabile del personale Venera, che si adoperano affinché si agevoli puntualmente tale importante iniziativa, indispensabile per aiutare tanti cittadini in difficoltà”.