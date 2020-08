Donazioni di sangue: gli ultras della Curva Sud M. Stasi danno il loro contributo

In un periodo in cui spesso si ripresenta il problema dalla carenza di scorte di sangue, gli ultras della Curva Sud Michele Stasi hanno voluto dare il loro contributo. Dieci tifosi biancazzurri si sono recati stamattina (sabato 29 agosto) presso il centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi per fare una donazione.

Va ricordato che si può donare dal lunedì al sabato presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dalle ore 8 alle 12, previa prenotazione (si può contattare l’Avis ai numeri 0831523232 o 3755282712 o via mail, all’indirizzo brindisi.comunale@avis.it ) o in occasione delle raccolte organizzate dall’Avis.