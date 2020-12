Aiuti per le famiglie in difficoltà: i doni del sindacato Siap

Il Siap (Sindacato Italiano appartenenti Polizia) di Brindisi capitanato dal segretario generale provinciale, Cosimo Sorino, ieri ha devoluto a tre enti (casa Zacheo a Mesagne, Caritas Brindisi e le dame della carità a Ostuni) generi di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio, invece di fare il regalo di Natale agli iscritti. “Con questo gesto – afferma SOrino - dimostriamo la nostra vicinanza a chi soffre per questa pandemia, e con i fatti lo dimostriamo. Sperando che questa solidarietà sia ‘contagiosa’ e chi può faccia, per i più deboli e in difficoltà”.

Gallery