"Donna, vita e libertà": a Oria eventi culturali fino al 26 maggio

ORIA - A Oria, fino al 26 maggio, l'associazione "Arte-Menti creative" sta promuovendo una serie di eventi culturali tra mostre di pittura, scultura, fotografia, artigianato femminile, testimonianze, formazione. Gli appuntamenti sono cominciati il 3 maggio scorso e svettano tre incontri sul tema "Donna, vita e libertà". Ognuno di questi tre incontri avrà come tema una delle tre parole che compongono lo slogan, utilizzato lo scorso anno da tutte le ambasciate che avevano aderito, in segno di solidarietà, alla rivoluzione delle donne iraniane, dopo la terribile vicenda di Mahsa Amini, una ragazza iraniana uccisa solo perché aveva una ciocca di capelli fuori dal velo.

Incontri nel segno delle donne iraniane

L'associazione ricorda anche Hadith Najafi, una donna giovanissima di appena vent'anni che però era già diventata simbolo di quella protesta che sta spaccando l'Iran. Si legava i suoi lunghissimi capelli biondi, non più costretti nel velo, e scendeva per manifestare. Lo ha fatto ogni giorno da quando Mahsa è morta. Lo ha fatto per lei, ma anche per tutte le donne che ogni giorno si vedono calpestare i propri diritti.

In un comunicato dell'associazione c'è scritto che "noi oggi la ricordiamo (Mahsa Amini, ndr) come segno di vicinanza, solidali con le nostre sorelle iraniane e con tutte quelle donne nel mondo, alle quali viene negato il diritto della libertà e della dignità. Occorre parlare tra, con e per le donne in un mondo ormai multiculturale, con tutte le sue contraddizioni, le sue povertà, le sue storture e le sue ricchezze. Non si può solo sempre denunciare, ricordare e mettere in evidenza situazioni di violenza o peggio ancora, constatare l’ennesimo femminicidio. Servono spazi di confronto e di dialogo costruttivo, dove donne e uomini prendano sempre più coscienza che per crescere nelle differenze, serve soprattutto rispettarle".

Donna: appuntamento il 10 maggio

Il ciclo di eventi si sofferma, come detto, in tre momenti diversi sulle parole:"Donna, vita e libertà", per dare l'opportunità, di approfondire alcuni aspetti del meraviglioso universo femminile. Venerdì 10 maggio si comincia con donna, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Oria. Alle 19, dopo i saluti del sindaco Cosimo Ferretti e l'introduzione della presidente dell'associazione, Stefania Calizia, interverranno la professoressa Annamaria Andriani, la psicologa Carmen Palazzo e l'assessora alla Cultura di Oria, Imma Torchianni. E' previsto anche un accompagnamento musicale.

Il 16 maggio, alle 19, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica "Scatti di vita" di Mimma Petarra, presso Palazzo Martini. Il 17 maggio si terrà, sempre presso la chiesa di San Giovanni Battista il secondo momento di riflessione sul tema vita. Poi, il 23 maggio, stessa ora e stessa location, è previsto il terzo incontro sul tema libertà. Il 26 maggio il cilco si chiude con il finissage della collettiva d'arte sul tema "Donna, vita e libertà". Appuntamento sempre per le 19 e sempre presso la chiesa di San Giovanni Battista. Gli eventi godono del patrocinio del Comune di Oria.