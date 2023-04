Il dono di Soave e Soavegel ai bambini: consegnate oltre 800 uova di Pasqua

FRANCAVILLA FONTANA - Oggi, martedì 4 aprile, in occasione delle festività pasquali, i bambini delle scuole dell’infanzia di Francavilla Fontana hanno ricevuto in dono un uovo di Pasqua a testa dal gruppo agroalimentare brindisino Soavegel e Soave. L’iniziativa ha avuto luogo nelle scuole d’infanzia della città: Calcutta, Rousseau e Calò, con la partecipazione dell’amministratore delegato di Soavegel e Soave Domenico Bianco e del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo. Sono 800 i bambini delle scuole dell’infanzia che questa mattina hanno ricevuto con gioia ed entusiasmo le uova di Pasqua in regalo.

L’attenzione del gruppo della famiglia Bianco non è rivolta soltanto ai bambini, ma si estende a gran parte della comunità salentina. Lo testimoniano le donazioni previste in questo periodo ai volontari dell’Avis, ai pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Brindisi e ai tifosi del Basket Brindisi. “Nutriamo grandi Valori” è lo slogan di Soavegel a cui l’azienda ha voluto ancora una volta tenere fede organizzando un’iniziativa rivolta ai più piccoli. "Con questo piccolo gesto abbiamo voluto dare un segnale di resurrezione alla vita, di riapertura per questi bambini - spiega l’amministratore delegato Soavegel e Soave Domenico Bianco - Il futuro del territorio parte da loro: il nostro augurio è che le nuove generazioni possano costruire qui il proprio futuro".