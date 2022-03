Dopo 13 anni in canile Vera ha una casa: amore a prima vista con Stefano

BRINDISI - Dopo 13 anni in canile Vera ha una casa. Nell'ambito della campagna adozioni organizzata domenica 20 marzo presso il canile di Brindisi, uno dei cani storici della struttura "ha incontrato l'anima gemella". Si chiama Stefano e si è presentato in canile proprio per conoscere lei, dopo aver letto la sua storia sul web. Sia la redazione di questo giornale (leggi qui) che l'associazione "Lepa protezioni animali di Brindisi" che opera nel canile aveva raccontato la sua storia.

"Microchip maggio 2009. Ogni cane di un qualsiasi canile nel mondo ha una storia ma per alcuni in particolare l'unica cosa certa è il tempo trascorso nel box. Quello di Vera è diventato ormai la sua "casa" fatta di pareti bianche e pavimento grigio con delle strane finestre a strisce che la separano da circa 13 anni dal mondo reale. Era giovane, poi adulta, adesso anziana e della vita conosce solo la luce e il buio, il freddo e il caldo, una cuccia, acqua, cibo. Vera è una cagnetta dolcissima ma molto timorosa. Con grande tatto e tanta pazienza si sta cercando di abituarla gradualmente alla presenza di alcuni volontari che, rispettando profondamente le sue paure, cercheranno di farle vivere nuove esperienze senza forzarla mai con l'augurio che possa essere adottata al più presto e vivere finalmente in una casa vera".

Ed è stata la stessa associazione a dare la bella notizia dopo la conclusione dell'iter dell'adozione: "Sabato 26 marzo la nostra amata Vera è stata adottata. Dopo 13 anni di canile finalmente ha incontrato l'anima gemella: Stefano. Dopo aver letto il suo appello è venuto subito a conoscerla in canile ed è stato amore a prima vista. Questa è la conferma che non bisogna mai perdere la speranza di cambiare il destino di ogni cane che vive in canile. Con l'amore e la pazienza anche il cane più pauroso può abbandonare i suoi timori per dare spazio alla serenità e per Vera la vita è finalmente iniziata. Grazie di cuore Stefano".

Il canile di Brindisi sito in contrada Santa Lucia ospita tanti altri cani e gatti che cerano una famiglia, l'appello per le adozioni è sempre aperto.