Dopo la fuga e la paura arriva la bella notizia: è nata Nina, prima bambina rifugiata in Puglia

CISTERNINO - È nata questo pomeriggio (martedì 15 marzo 2022) alle ore 18 all'ospedale di Martina Franca la prima bambina rifugiata in Puglia: si chiama Nina, pesa 3 chili e 100 grammi. È il terzo figlio di mamma Nastya e papà Severen rimasto in Ucraina a combattere per la libertà del suo popolo. Il fratellino Ivan e la sorellina Maria sono arrivati a Cisternino insieme alla mamma circa dieci giorni fa, grazie al corridoio umanitario voluto da Walter Trento e sua moglie Nadiya Yamnych, proprietari di un B&B nella città della Valle d'Itria. In maniera autonoma, da Leopoli, hanno portato in Puglia un primo gruppo di bambini e adulti per far ritorno al confine e mettere in salvo altre vite tra le quali Nastya al nono mese di gravidanza.

"Provo una forte emozione per questo avvenimento che ha anche un grande significato di speranza per tutti ma soprattutto per il popolo Ucraino e per tutti coloro che subiscono le conseguenze delle guerre. Auguri Nina, auguri a te, alla tua mamma, al tuo papà e ai tuoi fratelli. L'Italia, la Puglia e Cistenino proveranno a darvi tutto quanto umanamente possibile per farvi sentire a casa, non ho dubbi", è il primo commento del sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini.