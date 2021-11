Dopo quattro giorni riaperto al traffico tratto di strada chiuso per caduta calcinacci

BRINDISI - Riaperto al transito e riattivato il semaforo del tratto stradale che collega via Tor Pisana a via Provinciale per Lecce a Brindisi. Precisamente si tratta del passaggio al di sotto del ponte ferroviario che costeggia Canale Patri. Era stato chiuso nella serata del 15 novembre scorso a causa della caduta di grossi pezzi di intonaco dal cavalcavia, dovuta alla pioggia.