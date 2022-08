Dopo la web radio nell’immobile confiscato arriva lo sportello Infogiovani

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo la web radio nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata arriva lo sportello Infogiovani. Da Mercoledì 17 agosto prossimo nell’immobile di via Mazzini, 54 a San Pietro Vernotico, già sede della web-radio I Next, sarà attivo un servizio gratuito rivolto a giovami e famiglie per informazioni e supporto per l’accesso a diversi servizi. Precisamente: orientamento università e borse di studio, bandi di start up e innovazione sociale; formazione professionale e mobilità internazionale; informazioni sulle politiche attive del lavoro. Lo sportello sarà attivo Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 10 alle 12.