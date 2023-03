Dormitorio per migranti senza corrente: "Pronti a manifestare davanti alla Prefettura"

BRINDISI - Durano ormai da tempo le problematiche legate alla mancanza di corrente presso il centro di accoglienza notturno per migranti, situato in via Provinciale San Vito a Brindisi.

Il Comune monitora la questione, ma gli ospiti presenti nella struttura avvertono la necessità di ricevere delle forti rassicurazioni.

Dentro al disagio

"All'interno del dormitorio continua a non esserci corrente: mancano sia la luce che l'acqua - afferma il rappresentante della comunità africana, Drissa Kone - Una situazione invivibile, che nel complesso va avanti ormai da un anno. La notte, i ragazzi presenti si arrangiano con i telefoni e le torce. Per lavarsi, riscaldano l'acqua in una pentola".

"Qui dentro ci sono lavoratori che si alzano alle tre del mattino per andare a lavorare nei campi, e che presentano regolare dichiarazione dei redditi - prosegue Kone - la permanenza nel centro di accoglienza è un passaggio - che si augura momentaneo, ma necessario - per chi aspira ad andare a vivere in un'abitazione privata. Al giorno d'oggi è già difficile per gli italiani affittare una casa, figuriamoci per molti di loro".

"Ci sono anche delle persone che - a causa del proprio vissuto - presentano disagi mentali, e alle quali una situazione del genere non può che nuocere. Dunque, vorremmo realmente capire quale sia la differenza tra un'Amministrazione comunale di sinistra ed una di destra".

"Se tra circa dieci giorni non avvertiremo un cambiamento concreto, siamo disposti a svolgere una manifestazione davanti al Comune o - soprattutto - alla Prefettura - Conclude - Successivamente, potrebbe essere attuato anche uno sciopero dei lavoratori, poiché gli ospiti del centro rappresentano un valore socio-economico per il territorio".

Una circostanza complessa

"La situazione è costantemente monitorata ed è nostro interesse affinché si trovi una soluzione, afferma Isabella Lettori (assessore alla Politiche di integrazione sociale, Welfare e servizi sociali, Politiche ed interventi per l'imigrazione, Rapporti con il mondo del Comune di Brindisi) - Il dormitorio di via Provinciale San Vito, inoltre, è coinvolto dal progetto Casa delle culture".

"Nel merito, la difficoltà è quella di trovare una struttura o delle abitazioni che ospitino momentaneamente le persone che vivono nel centro di accoglienza, per poter consentire l'esecuzione dei lavori necessari. Una questione per niente semplice". La medesima necessità, circa un mese fa, era già stata espressa anche dall'assessore all Trasparenza e legalità, Mauro Masiello.

"Per arrivare ad una soluzione più celere, sarebbe auspicabile la collaborazione con i datori di lavoro delle persone interessate - Conclude Lettori - Come già è accaduto per altre realtà cittadine, il supporto di una rete di associazioni potrebbe favorire la ricerca degli immobili".