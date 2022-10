"Dragaggi e gestione dei sedimenti marino costieri", convegno a Brindisi

BRINDISI - Aias (Associazione italiana ambiente e sicurezza) coordinamento regionale Aias Puglia in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha organizzato a Brindisi per il 13 ottobre un convegno dal titolo “Dragaggi e gestione dei sedimenti marino costieri”. L’evento si svolgerà presso il salone dell’Autorità Portuale di Brindisi, con inizio lavori alle ore 15:00.

Aias porta a Brindisi l’eccellenza del diritto ambientale nazionale ed internazionale. Interverranno all’incontro per illustrare la normativa e analizzare tecniche e procedure di gestione: Federico Peres, managing partner del prestigioso studio legale Butti & Partners di Verona, è professore a contratto di diritto dell’ambiente presso l’Università di Padova nonché docente in corsi post-universitari organizzati dalle Università di Roma, Milano, Padova e Venezia, socio Aias Sergio Cappucci, laureato in Scienze della Terra, ha conseguito il PhD a Southampton, premiato dall’accademia dei Lincei per gli studi interdisciplinari svolti sulla Laguna di Venezia. Cappucci è ricercatore Ispra, esperto presso il ministero dell’Ambiente e professore a contratto presso diversi atenei e valutatore di progetti per Ministeri, Regioni. In Enea, dal 2008, si occupa di sostenibilità di interventi sul territorio e riqualificazione ambientale.

David Pellegrini, primo ricercatore presso Ispra, responsabile della sezione sperimentale per la valutazione del rischio ecologico in aree marino costiere; autore di importanti pubblicazioni scientifiche per riviste internazionali, direttore Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale). Philip Spadaro, vicepresidente di Tig Environmental con sede a Bedminster New Jersey Stati Uniti, scienziato, Spadaro è uno dei maggiori esperti internazionali nella riqualificazione urbana e industriale del lungomare, nella pulizia dei sedimenti e negli effetti ambientali del dragaggio.Giuseppe Bortone, ricopre il ruolo di direttore generale di Arpa Emilia-Romagna. Nicola Emanuele Ungaro è dirigente ambientale presso Arpa Puglia, ricopre nella stessa agenzia l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa “Ambienti Naturali”, esercitando anche le funzioni di responsabile per l’Unità operativa semplice “Biologia Mare e Coste” nonché di responsabile per la struttura regionale denominata “Centro Regionale Mare”. Porteranno i saluti per Aias, Francesco Santi, presidente dell’associazione, e Ugo Patroni Griffi, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Modera l’incontro Simona Maniscalco, componente della rete giuridica Aias.

L’incontro è aperto a tutti, e offre l’occasione di un confronto specialistico sul tema del dragaggio dei fondali marino costieri, raffrontando la disciplina e la tecnica nazionale con esperienze internazionali che saranno illustrate da Spadaro, in collegamento dagli Stati Uniti. Potrà rappresentare un momento di approfondimento e di sintesi su un tema di attualità per i porti in ambito nazionale e soprattutto per il porto di Brindisi.