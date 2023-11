Ecotassa, dalla Regione oltre 2mln di euro per rimuovere i rifiuti abbandonati per strada

Rifiuti abbandonati per le strade: finanziati interventi, per complessivi 2.612.155 euro (oltre ai 2,5 milioni precedentemente stanziati) per l’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree pubbliche.

I fondi provengono dalla cosiddetta “ecotassa” e contribuiranno anche all’eliminazione dei rifiuti lasciati al bordo delle strade pure nei Comuni non ancora beneficiari ma in graduatoria. Per preservare l’immagine ed il decoro della Puglia si pone, quindi, sempre più forte l’esigenza di garantire il contrasto ai fenomeni dell’abbandono illecito dei rifiuti e intervenire prontamente per la loro rimozione e smaltimento. La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, attraverso la riduzione dell’inquinamento e l’utilizzo di corrette modalità di gestione dei rifiuti, rientrano tra gli obiettivi strategici della politica di governo della Regione Puglia che intende quindi continuare a garantire un sostegno finanziario ai Comuni anche nell’attività di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati.

“Lo abbiamo fatto per risanare l’ambiente, ripristinare la bellezza dei nostri paesaggi, eliminare il rischio sanitario causato dallo smaltimento illecito di rifiuti - spiega Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente, promotrice della misura - abbiamo così finanziato tutti i Comuni, lo abbiamo fatto per non lasciare indietro nessuno e soddisfare tutte le richieste delle amministrazioni e dar loro un supporto finanziario aggiuntivo, considerato che spesso non hanno le dotazioni finanziarie adeguate per bonificare le aree in cui si abbandonano rifiuti”