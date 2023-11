No alla violenza contro le donne: gli edifici si illuminano di rosso e di arancione

BRINDISI - Gli edifici istituzionali sono illuminati di rosso in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La sede della direzione generale dell'Asl Brindisi in via Napoli resterà di colore rosso fino all'alba di domani. "Un’azione simbolica - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'azienda sanitaria - per esprimere vicinanza alle donne che subiscono violenza e alle famiglie che hanno vissuto il dramma di una perdita. Un modo per unirsi al coro di no e un invito al rispetto dei diritti di ognuno, ma soprattutto al rispetto della vita".

E' illuminata dìarancione anche la caserma del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, in cui è allestito il locale idoneo all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili.